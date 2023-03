Prazo para inscrição no Fies 2023 termina nesta sexta (10); veja calendário e como participar

Inscrições para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) acaba nesta sexta-feira (10), às 23h59.

Conforme o Ministério da Educação (MEC), estão sendo ofertadas 67 mil vagas no primeiro semestre, de um total de 112 mil para este ano.

No Ceará, serão 4.531 vagas disponibilizadas no sistema. Além disso, outros estados também estão com ofertas no portal. Veja a lista completa:

Distrito Federal: 1.030

Goiás: 2.097

Mato Grosso: 1.012

Mato Grosso do Sul: 838

Alagoas: 1.312

Bahia: 6.037

Ceará: 4.531

Maranhão: 2.843

Paraíba: 2.408

Pernambuco: 4.205

Piauí: 1.848

Rio Grande de Norte: 1.404

Sergipe: 972

Acre: 321

Amapá: 370

Amazonas: 1.519

Pará: 3.454

Rondônia: 677

Roraima: 149

Tocantins: 614

Espírito Santo: 1.143

Minas Gerais: 7.581

Rio de Janeiro: 4.466

São Paulo: 9.542

Paraná: 2.971

Rio Grande do Sul: 2.715

Santa Catarina: 1.242

Como participar

Estudantes com interesse em aderir ao programa devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior que também reúne informações e resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para todos (Prouni). Candidatos devem indiciar três opções de cursos de graduação.

O que é necessário

Para aderir ao financiamento, o estudante deve ter feito o Enem de 2010 a 2022, com média das notas iguais ou superior a 450, e não pode ter zerado a redação.

Estudantes também precisam comprovar renda familiar mensal bruta de até três salários-mínimos por pessoa.

Veja o calendário:

Resultados (pré-selecionados): 14 de março

Complementar inscrição: 15 a 17 de março no site do Fies.

Convocação da lista de espera: 21 de março a 18 de maio (quem não foi pré-selecionado na chamada única é automaticamente incluído na lista de espera).

Como funciona o Fies

O programa de financiamento estudantil permite que o governo federal adiante o pagamento das mensalidades de estudantes de graduação em instituições de privadas de ensino superior.