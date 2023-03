O que se sabe até agora sobre acidente entre trem e ônibus escolar da Apae em Jandaia do Sul (PR)

Um ônibus escolar foi atingido por um trem no fim da manhã dessa quinta-feira (9). O veículo escolar pertence à Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae) de Jandaia do Sul, norte do Paraná. Duas meninas morreram e mais de 20 pessoas ficaram feridas, entre monitores e estudantes da instituição.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo escolar transportava 29 pessoas ao todo, sendo 25 crianças, três monitores e o motorista. Acidente ocorreu na zona urbana do município.

O que sabe até agora?

Imagens registradas por uma câmera de trânsito registraram o momento exato em que o acidente ocorre. Nas imagens, o ônibus avança na linha férrea. Ao lado direito, há uma placa preta sinalizando aos motoristas que cruzam o trecho: “Pare, olhe e escute”.

Do outro lado da rua, o motorista de um carro branco freia para o trem passar. Colisão foi registrada na Rua Presidente Kennedy, no bairro Vila Rica, em Jandaia do Sul.

Quem estava no ônibus escolar?

Conforme o corpo de bombeiros, havia 25 estudantes da Apae sendo levados para casa. Além das crianças e adolescentes, três monitores e o motorista seguiam no veículo.

Quem morreu no acidente?

A Polícia Civil do Paraná informou que duas meninas morreram no acidente do ônibus escolar e trem. Elas eram alunas da Apae sido arremessadas das janelas do ônibus após a batida.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Apucarana. Vítimas ainda não foram identificadas oficialmente.

No total, outras 27 pessoas ficaram feridas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). Feridos em estado mais grave foram encaminhadas para hospitais de Sarandi, Maringá, Londrina, Apucarana e Arapongas.

Investigação

A Polícia Civil apura as declarações do caso, conforme noticiado pelo portal g1, o delegado responsável, Carlos Diego Paravidino, de Jandaia do Sul, disse que o motorista do ônibus foi ouvido após o acidente e liberado logo em seguida.

“Ele confirmou que não viu o trem se aproximando, e sequer ouviu barulho, mesmo após um carro ter parado do outro lado da rua”, disse o delegado.

A Rumo Logística, concessionária da linha férrea onde o acidente aconteceu, também se manifestou por meio de nota. Veja abaixo.

"A concessionária lamenta profundamente o acidente envolvendo um trem e um veículo escolar nesta quinta-feira (9), em Jandaia do Sul (PR). A empresa acionou imediatamente suas equipes de atendimento de emergência e o Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência. O maquinista acionou a buzina para alertar sobre a travessia do trem, bem como acionou os freios quando foi surpreendido pela travessia do veículo. Vale lembrar, que por ser uma composição de carga de grande escala, o trem pode levar até 500 metros para conseguir parar por completo após o acionamento do freio. A empresa está à disposição das autoridades policiais para contribuir com todas as informações necessárias."

Exames do Instituto de Criminalísticas serão realizados para investigar a velocidade desempenhada tanto pelo trem quanto pelo ônibus escolar.

Governo Paraná

O Governo do Paraná decretou luto oficial de três dias devido ao acidente.

“A comunidade escolar paranaense está em luto com esse grave acidente em Jandaia do Sul. Que Deus conforte as famílias das meninas e que os demais logo se recuperem desse acidente. O Governo do Paraná vai fazer o que estiver ao seu alcance para ajudar essas pessoas”, disse o governador em exercício, Darci Piana.