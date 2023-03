Mulher grávida e três filhos são resgatados de cárcere privado no Rio de Janeiro

Uma mulher grávida e três filhos menores de idade foram resgatados de cárcere privado em São Francisco de Itabapoana, no norte do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (8). O homem suspeito do crime foi preso em flagrante no local.

Ele vai responder por cárcere privado qualificado e por lesão corporal e ameaça no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. As informações são do g1.

A vítima tem 30 anos e vivia com o homem preso desde os 12 anos. Ela sofria constantes agressões e ameaças e foi encontrada com diversos hematomas. Os filhos da mulher e do agressor possuem 7, 9 e 13 anos de idade.

Apreensão de arsenal

Conforme a Polícia, foi apreendido um "arsenal" na casa onde ocorria o cárcere. O homem guarda uma pistola, 20 munições calibre .380, quatro estojos deflagrados calibre .380, um facão, um canivete, três rádios de comunicação, uma espingarda e três celulares.

O resgate é fruto de uma operação conjunta entre policiais civis da 147ª DP e policiais militares. Uma denúncia sobre a situação foi feita aos policiais, que representaram à Justiça para que fosse feita a busca no domicílio.