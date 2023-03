Mulher é libertada após 17 horas mantida como refém em assalto em Belém; suspeito se entrega

O suspeito de assalto, que sequestrou uma mãe e mais três crianças, em Belém, se entregou a Polícia e liberou a mulher após as negociações no fim da manhã desta quinta-feira (9). A mulher foi mantida em um carro por 17h. Conforme a mãe da mulher, o homem chegou a brigar com as crianças e pediu que elas o chamassem de tio. As informações são do portal G1.

Os filhos mais velhos da mulher, de 10 e 7 anos, foram libertados na madrugada de quinta-feira. A última criança, de 3 anos, foi solta pelo suspeito na manhã de quinta-feira (9) após 15h de sequestro.

A família do homem informou que ele teria problemas psiquiátricos e estaria em surto.

ENTENDA O CASO

Uma mulher foi mantida como refém em um carro, em Belém. Além da vítima, o suspeito ainda manteve os filhos dela no veículo por mais de 15h.

Conforme relatado, a mulher teria entrado em um carro de aplicativo no início da noite dessa quarta (8), às 19h10, junto aos três filhos de 3, 7 e 10 anos.

Durante o trajeto, o veículo foi abordado por um assaltante. O motorista conseguiu fugir, mas os passageiros não tiveram a mesma sorte, permanecendo no automóvel com o suspeito.

Após ser acionada, a polícia interceptou o carro na Avenida Augusto Montenegro, onde continuou até a manhã desta quinta-feira (9). O assaltante chegou a liberar as duas crianças, mas manteve a mãe e a criança mais nova dentro do veículo, como reféns.

Às 9h50, o homem liberou a última criança, de acordo com a TV Globo. Por ter passado muito tempo sem se alimentar ou se hidratar, a menina apresentou movimentos lentos e foi atendida por uma das equipes médicas, presentes no local.