Idosa fica presa em carro e morre durante enchente em SP; vítima tinha saído para buscar remédio

Uma idosa de 88 anos morreu, na quarta-feira (8), após ficar presa dentro do carro em um alagamento no bairro Moema, na Zona Sul de São Paulo. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Militar, Nayde Pereira Capelano perdeu o controle e bateu o veículo contra uma árvore, ficando presa na enxurrada. Ela tinha saído para buscar remédios em um posto de saúde, conforme a TV Globo.

Quando começou a chover, a idosa encostou o carro em um posto de combustíveis para aguardar a chuva diminuir.

Após esperar um tempo, decidiu continuar o trajeto para casa e passou pelo local, que estava alagado. Nayde não conseguiu fazer o retorno e nem sair do veículo.

Bombeiros foram acionados

Os bombeiros foram acionados e ao chegar tentaram reanimar a senhora, mas não conseguiram. A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito.