Trens de monotrilho colidem de novo em São Paulo; veja vídeo do momento

Outra colisão entre dois trens da linha 15-prata do monotrilho de São Paulo foi registrada por uma equipe da TV Globo na madrugada desta quinta-feira (9), a segunda vista nas últimas 24 horas.

Na última quarta-feira (8), o monotrilho ficou três horas paralisado por causa da batida entre dois trens.

Enquanto isso, o segundo acidente aconteceu no momento em que funcionários trabalhavam para separar esses dois trens. Informações do Metrô, divulgadas na manhã desta quinta (9), apontam que não houve vítimas ou novos danos materiais.

Nas primeiras horas desta manhã, a linha 15-prata ficou totalmente paralisada em meio ao recolhimento das composições fosse feito para o pátio Oratório. Com a resolução do problema, a circulação foi normalizada às 6h.

Primeiro acidente

O primeiro acidente aconteceu durante o posicionamento dos trens ao longo da linha. As duas composições se chocaram entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, na zona leste, e um dos condutores sentiu dores no braço por conta do acidente. Ele foi atendido por uma equipe médica, mas não teve lesões.

Agora, o Ministério Público de São Paulo deve fazer uma reunião em abril com o Metrô e o CEML (Consórcio Expresso Monotrilho Leste) com o objetivo de firmar acordo sobre a correção dos problemas na linha em questão.

Segundo a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, uma indenização também deve ser solicitada por danos coletivos e ao patrimônio público. O motivo seria pela análise de uma má execução da obra.