Homem é preso após perseguir e tentar puxar adolescente de 13 anos para carro, em São Paulo

Um homem foi preso pela Policia Militar, em São Vicente, em São Paulo, no último sábado (4), após perseguir uma adolescente de 13 anos. O suspeito tentou puxar a menina para dentro do carro que dirigia e teria proferido palavras obscenas à jovem. A vítima conseguiu fugir, e a polícia foi acionada pela família da garota. As informações são dos portais Baixada Santista em Ação e G1.

A menina havia saído de casa para a padaria e foi vista pelo suspeito no estabelecimento. Ela percebeu que estava sendo acompanhada pelo veículo. Conforme a Polícia Militar, o homem tentou puxar a menina para dentro do carro que conseguiu fugir e correr para dentro da casa. A mãe dela acionou os agentes de segurança.

O homem foi localizado e capturado pelos PMs. Ele foi encaminhado ao 3º DP de São Vicente. Uma ocorrência de constrangimento ilegal foi registrada.