Acidente entre trem e ônibus escolar deixa dois mortos em Jandaia do Sul, no Paraná

Duas crianças morreram em um acidente envolvendo um trem e um ônibus escolar em Jandaia do Sul, no norte do Paraná, no fim da manhã desta quinta-feira (9).

O ônibus estava levando os estudantes para casa quando colidiu com o trem, na rua Presidente Kennedy, na localidade da Vila Rica. As causas do acidente vão ser investigadas pelas forças de segurança.

Legenda: Duas crianças morrem e Governo do Paraná decreta luto oficial de três dias Foto: Reprodução/Redes sociais

Conforme nota oficial do Governo do Paraná, que decretou luto oficial de três dias, "duas meninas morreram na colisão com um trem e seis crianças ficaram feridas. Havia 25 pessoas no ônibus, sendo duas monitoras, o motorista e 22 crianças".

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atendeu seis vítimas no local. Elas precisaram ser intubadas e encaminhadas para hospitais em estado grave.