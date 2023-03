Farmacêutico é preso por lamber nádegas de cliente antes de aplicar injeção no DF

Um farmacêutico foi preso nessa quarta-feira (8) após lamber o glúteo de uma cliente de 21 anos, no Distrito Federal. O caso foi reportado pelo portal g1.

A vítima afirmou que costumava ir até a farmácia com frequência para receber injeção anticoncepcional e não conhecia o funcionário. Ela contou no depoimento à polícia que entrou na sala de aplicação, abaixou um pouco a calça e o profissional pediu que ela se virasse para a parede.

O suspeito inseriu a seringa no glúteo da jovem e passou a língua no corpo dela. A vítima contou que, constrangida, saiu rapidamente da farmácia, sem observar se o medicamento havia sido aplicado.

A mãe da vítima foi até a farmácia e falou com o gerente do estabelecimento, que contou que outra funcionária já havia denunciado o comportamento do farmacêutico. Ele olhava a mulher de maneira invasiva e chamou ela de "gostosa", segundo o gerente.

O caso é investigado pela 38ª Delegacia de Polícia como importunação sexual. O crime diz respeito a praticar contra alguém, sem consentimento, ato libidinoso com objetivo de satisfazer própria lascívia ou a de terceiro.

A pena, caso ele seja condenado, é de um a cinco anos de reclusão.