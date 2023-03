Ossada humana é encontrada em matagal perto do Palácio do Planalto, no DF

Uma ossada humana foi encontrada nas proximidades do Palácio do Planalto na noite de quinta-feira (9), após treinamento de militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Eles são os responsáveis pela segurança dos prédios presidenciais no local.

Segundo publicação do jornal O Globo, o corpo foi encontrado na via localizada nos fundos da sede do Governo Federal, em um matagal, perto da Vila Planalto. A informação é de que o material já estava em estágio avançado de decomposição.

O Corpo de Bombeiros e o Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal foram acionados, além dos policiais militares.

Os policiais iniciaram uma análise na busca por identificar a causa da morte da vítima. Além disso, a intenção é precisar por quanto tempo o corpo esteve no local.