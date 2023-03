Celular solta fumaça ao esquentar no bolso de estudante do DF

O momento em que um celular solta fumaça foi registrado por alunos de uma escola do Distrito Federal. Segundo a estudante, dona do aparelho, o telefone estava aquecendo em seu bolso, quando ela o retirou e o colocou sob um banco de mármore.

No vídeo, um dos adolescentes tenta retirar a capa de proteção, já derretida, do aparelho. Em seguida, um outro jovem joga água no celular. Ninguém se feriu.

Não é possível identificar qual modelo de smartphone causou o problema, ou quais foram as condições que levaram a esta situação.

O QUE FAZER NESSA SITUAÇÃO