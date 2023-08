Britney Spears publica vídeo acompanhada de rapazes em meio a divórcio: 'joguei a noite toda'

A cantora Britney Spears, de 41 anos, apareceu acompanhada por um grupo de homens, em vídeo publicado nas redes sociais nesse domingo (20), em meio ao processo de divórcio do modelo Sam Asghari, de 29 anos. O casamento de 1 ano e dois meses dos dois chegou ao fim em meio a rumores de que a artista teria traído o antigo companheiro.

VEJA VÍDEO

Na gravação, a intérprete do sucesso "Toxic" usa um vestido curto verde com óculos escuros e tem a perna lambida por um jovem, enquanto sorrir. Em outra cena, Britney posa nos braços de quatro rapazes sem camisa ao lado de uma piscina.

Na legenda da publicação, a cantora escreveu o que parece ser uma alfinetada para o ex-marido.

"Então, o que é que uma vadia como eu faz? Vesti o meu vestido verde e apareci nos meus amigos! Convidei os meus rapazes favoritos e joguei a noite toda", disse ela. Os comentários da postagem foram desativados.

Antes de compartilhar imagens da festa, a artista fez outra publicação em que aparece usando somente uma calcinha rosa enquanto cobre os seios.

'Chocada'

No sábado, Britney se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do casamento com Sam. Na ocasião, ela disse estava "um pouco chocada com a situação".

"Como todo mundo sabe, Hesam e eu não estamos mais juntos... 6 anos é muito tempo para estar com alguém", escreveu.

Na mesma postagem, a princesa do pop aproveitou ainda para agradecer as mensagens de apoio que vem recebendo. "Não estou aqui para explicar, pois, honestamente, não é da conta de ninguém! Mas, eu não aguentava mais a dor, sinceramente! De alguma forma telepática tenho recebido tantas mensagens que derretem meu coração e agradeço", relatou.