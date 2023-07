Britney Spears anuncia livro 'The Woman in Me'

A cantora Britney Spears anunciou, nesta terça-feira (11), que lançará no dia 24 de outubro o livro “The Woman in Me”. A notícia foi revelada pela revista People em primeira mão, informando que a publicação contará a história da cantora.

“A história de Britney em um tribunal abalou o mundo, mudou as leis e mostrou a força inspiradora e a bravura que ela tem. Não tenho dúvida de que suas memórias terão um impacto semelhante - e será o evento editorial do ano. Não poderíamos estar mais orgulhosos de ajudá-la a compartilhar sua história finalmente”, disse Jennifer Bergstrom, vice-presidente sênior e editora da Gallery Books, sobre o projeto.

Conforme o material da editora, “The Woman in Me” é “uma história corajosa e comovente sobre liberdade, fama, maternidade, sobrevivência, fé e esperança”.

Rede sociais

O anúncio do novo livro de Britney também repercutiu no Twitter. “Achei o nome The Woman in Me muito interessante pelo fato de nos últimos 13 anos ela ter perdido os direitos de ser uma mulher. Não pôde engravidar, estar perto dos filhos, se casar, não podia tomar suas decisões. Teve um DIU colocado em seu corpo”, escreveu um fã.

“Vou ler esse livro em um dia”, acrescentou mais um.