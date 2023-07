Documentário sobre a turma do Balão Mágico irá estrear nesta quarta (12); saiba mais

O documentário 'A Super Fantástica História do Balão' estreia nesta quinta-feira (12), no Star+, com a promessa de contar todos os bastidores sobre o principal grupo infantil da música brasileira nos anos 1980. Simony, Jair Oliveira, Vimerson Cavanillas e Michael Biggs, que formavam o conjunto, vão reviver a trajetória que marcou a década com o sucesso estrondoso.

A sinopse da produção aponta que será mostrado "como o exagero típico da década cobrou dos jovens artistas com suas horas extensas de trabalho, brigas entre familiares, rixas internas, o fantasma da substituição", além das dificuldades dos integrantes de passar pela infância.

A série deve, inclusive, falar sobre como o grupo se formou em um ônibus de turnê, que na época levava artistas para se apresentarem em diferentes lugares do Brasil.

Recorte da época

Assim, as imagens de arquivo e as entrevistas com pessoas importantes para a história do grupo, incluindo os vocalistas, devem mostrar como o sucesso foi construído para o Balão Mágico, que chegou a reunir 150 mil pessoas no Maracanã.

A série ainda traz entrevistas exclusivas de Lázaro Ramos, Fábio Jr., Raul Gil, Rita Cadillac, Gretchen, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Luciana Mello, Simoninha, Pedro Camargo Mariano, Ticiane Pinheiro e outras personalidades.

Com direção-geral de Tatiana Issa, o documentário ainda tem a produção de Guto Barra, com roteiro de Fernando Ceylão e Beatriz Monteiro.