Karoline Lima dança pagode com Militão no aniversário de filha do casal e cena repercute

Após várias polêmicas que culminaram no fim da relação, a influenciadora digital cearense Karoline Lima já demonstrou que atualmente mantém uma relação de amizade com o ex, Éder Militão. Na segunda-feira (10), o ex-casal celebrou o aniversário de 1 anos da filha, Cecília, juntos. No entanto, um vídeo publicado por uma amiga da criadora de conteúdo, Priscila Souza, viralizou nas redes sociais, e os fãs da dupla vibraram com a interação dos dois.

Nas imagens, Karoline aparece dançando e cantando pagode com Militão. No Twitter, na manhã desta terça-feira (11), o nome do jogador chegou a ficar nos assuntos mais comentados.

“Simplesmente apaixonada em Karoline e Militão, mesmo sabendo o embuste que ele foi. Mas o que foi os dois na roda de pagode, meus amigos?”, escreveu uma pessoa. “Meu deus do céu, Karoline e Militão juntos cantando pagode e fazendo dancinha sincronizada. Cecília, você me paga por está shippando isso aqui de novo”, comentou outra pessoa.

“Esse aniversário da Ceci foi puro entretenimento! Teve até Karoline e Militão cantando pagode juntos”, postou mais uma.

Cássia Lourenço, atual namorada do jogador, também estava na festa. No entanto, segundo o perfil do Instagram Gossip do Dia, ela decidiu ir embora da comemoração mais cedo e aparentava estar chateada.