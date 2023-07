Mônica Martelli defende que casamento tenha encontros com dia e hora marcados

A atriz Mônica Martelli, de 55 anos, disse que é a favor de sexo com hora marcada. A declaração foi dada no “Papo de Segunda”, do GNT, nessa segunda-feira (10).

“A gente, quando está casado, quando está na convivência diária, tem uma tendência a adiar o afeto, adiar o amor, o encontro”, iniciou ela. “Para quem fala assim: 'gente, mas não é frio você marcar para transar?' A questão é que a gente aprendeu que sexo bom é sexo espontâneo. Se marcamos dia para tudo, como buscar o filho na escola, ir à terapia, praticar ioga, dentre outros, por que não marcar um dia para o sexo? Você marcar um dia de encontro, acho que é pensar e cuidar da relação”, acrescentou.

A atriz está em um relacionamento com o empresário Fernando Altério há quatro anos. No aniversário de namoro do casal, em fevereiro desse ano, Mônica se declarou para o amado nas redes socais.

“Te agradecerei sempre por despertar em mim o melhor dos sentimentos. Sou livre com você para ser quem eu sou! E quando a gente é quem a gente é, a gente ama muito melhor, é o amor mais verdadeiro. Espero ser na sua vida também liberdade e amor. Te amo”, escreveu ela na ocasião.