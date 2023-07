Robert De Niro se isolou e está deprimido após a morte do neto, diz site

Conforme o site Mirror, o ator Robert De Niro se isolou e está deprimido após a morte do neto, Leandro, de 19 anos, filho de Drena De Niro, primogênita do ator.

“Bob gostava muito de Leo. Ele se isolou deprimido. Todos estão rezando para que ele encontre a força de que precisa para seguir em frente”, disse uma fonte próxima ao artista.

No dia da morte de Leandro, Robert De Niro chegou a se pronunciar publicamente, e pediu privacidade. “Estou profundamente angustiado com a morte do meu amado neto Leo. Agradecemos muito as condolências de todos. Pedimos que nos seja dada privacidade para lamentar a perda de Leo”.

A imprensa internacional também relatou que o ator chegou muito abatido ao velório do neto.

Recentemente, Robert De Niro deu as boas-vindas à sétima filha, Gia, dois meses antes da tragédia com Leandro.