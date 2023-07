Maíra Cardi relata mudanças no casamento com Thiago Nigro

A coach e ex-BBB Maíra Cardi falou no Instagram sobre seu casamento com Thiago Nigro, marcado para agosto. Ela contou que cogitou casar fora do Brasil, mas o noivo a convenceu de fazer a celebração em solo brasileiro, já que nem todos os convidados têm passaporte.

“Cada hora a gente aumenta. Agora vai ser de segunda a sexta, todos os dias da semana para ter certeza mesmo”, disse ela sobre a festa nos Stories, na segunda-feira (10).

“A gente mudou tanto esse casamento, olha que desespero. Semana passada, a gente ia casar em Israel. As pessoas normais não vão conseguir ir do dia para a noite. Mesmo que paguemos tudo, elas só indo com o corpo”, relatou Maíra, que também cogitou selar a união com o youtuber na Itália.

Por fim, a coach confirmou que a festa será no Brasil, mas não deu detalhes da cidade. “Pagaremos tudo, mas será em outra cidade. Uma semana, hotel maravilhoso, tudo lindo. Tem cinquenta dias para o casamento e não tem convite pronto”.

Maíra e Thiago Nigro assumiram publicamente o namoro em março desse ano. Em abril, ele a pediu em casamento, durante viagem a Israel.