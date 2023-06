Casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro terá cinco dias de festa e motorista para cada convidado

A produtora de festas Twiggy Kutkiewicz deu alguns detalhes do casamento da coach e ex-BBB Maíra Cardi e Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, no Instagram.

De acordo com ela, serão ao todo cinco dias de festa, que acontecerão em agosto, além de motorista particular para cada convidado. Twiggy também revelou que o casal fechou dois hotéis para todos os convidados do evento.

“Eles querem que todos os convidados vivam uma experiência. São cinco dias, quatro noites com programação completa. O convidado nem vai precisar o endereço ou o nome do hotel. Sabe por quê? Porque cada convidado receberá em casa um carro com motorista particular que vai conduzi-lo até o hotel e depois vai trazê-lo de volta”, explicou a produtora.

Twiggy ainda contou que cada convidada do casamento receberá uma corrente de ouro com um pingente e que a celebração custará caro para o casal.

“O convite é uma coisa impressionante. Para vocês terem uma ideia, claro, vai traduzir um pouquinho do que é o casamento, e é um convite presente. Só um spoiler: todas as convidadas vão ganhar uma corrente de ouro com um pingente, e o Thiago e a Maíra desenvolveram com o designer algo que simbolizasse o amor. Ficou caro, muito caro”.

A produtora salientou que nada da festa será a base de permuta. “Eles optaram por escolher as coisas e a partir do momento que você escolhe, você paga. A permuta te dá aquilo que ela pode oferecer. Muito dinheiro? Muito dinheiro”, concluiu.

Maíra Cardi anunciou o noivado em abril, dois meses após assumir o namoro com Thiago. O pedido foi feito enquanto ela era batizada dentro das águas do Rio Jordão, em Israel.