Maíra Cardi e Thiago Nigro noivam após batismo no rio Jordão, em Israel

Juntos há cerca de dois meses, Maíra Cardi e Thiago Nigro noivaram. O anúncio foi feito neste sábado (22), nas redes sociais dos influenciadores. "Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que esse para me pedir em casamento", escreveu a ex-BBB.

Maíra Cardi influenciadora de emagrecimento. Obrigada por me ensinar a ser mulher, por pegar as minhas armas e dizer no meu ouvido que agora quem luta é você... Eu já estava extremamente exausta, mas algo lá no fundo me dizia: "só vai". Eu ainda não sei tudo o que Deus tem preparado para nós, mas sei como Ele me treinou a vida inteira. Então, estou pronta para viver o resto da vida ao seu lado

Legenda: Maíra Cardi e Thiago Nigro estão juntos há dois meses Foto: Reprodução/Redes sociais

Thiago Nigro, conhecido também como Primo Rico, declarou o amor à noiva. "Meu maior testemunho a nós e a qualquer pergunta, sempre será o de ficar junto de você até o final da nossa vida", escreveu.

Batismo de Maíra

Na mesma publicação que anunciou o noivado, Maíra também mostrou o momento em que foi batizada, no Rio Jordão, em Israel. "Nasci de novo! E não poderia ter sido mais especial do que dessa maneira", inicia o texto. a vida. Amo você", escreveu.

Legenda: Maíra foi batizada no Rio Jordão, em Israel Foto: Reprodução/Instagram

Maíra descreve que esse momento tinha que ter a participação de Deus. "Tinha que ser através da vida dele. Sim, foi através da vida dele que Deus agiu, usando sua vida com muito amor para me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!", descreveu.

"Esse dia sempre será marcado para o resto da minha vida. Nasci de novo, fazendo uma aliança com Deus e outra com ele", continua. Maíra foi batizada nas águas do rio pelo agora noive, Primo Rico.

Polêmicas do Relacionamento

Maíra está solteira desde outubro de 2022, quando anunciou o fim do relacionamento com o campeão do Big Brother Brasil 22, Arthur Aguiar. A influenciadora de emagrecimento, anunciou o início do relacionamento com Thiago Nigro em março de 2023.

Uma das polêmicas que o Primo Rico esteve envolvido seria uma suposta traição. Contudo, o coach de finanças Thiago Nigro negou que foi casado com Camila Ferreira e traiu ela. Os boatos de infidelidade surgiram após ele assumir namoro com Maíra Cardi.

Uma outra polêmica envolvendo o casal foi a declaração de Maíra sobre ser submissa ao então namorado. Ela foi detonada nas redes sociais no Dia da Mulher, 8 de março, ao se declarar ao namorado Thiago Nigro e dizer que quer ser submissa a ele todos os dias. Diversas pessoas comentaram que a fala foi um "desserviço para população".