Alok responde pedido de fã após 5 anos, e faz convite para show, como forma de recompensá-la

Nas últimas semanas, uma publicação da influenciadora Sofia Espanha, envolvendo sua festa de 15 anos e o DJ Alok, viralizou nas redes sociais. Com o sucesso da postagem, não demorou para que o relato chegasse ao artista, que entrou em contato com Sofia depois de 5 anos.

Aos seguidores, a influenciadora revelou que, enquanto organizava os preparativos para seu baile de debutante, contou aos colegas de turma que Alok tocaria em sua festa. A informação, no entanto, era mentira.

Conforme o dia da festa se aproximava e a cobrança dos amigos aumentava, Sofia se desesperou e resolveu mandar uma mensagem para o artista, através do Instagram, implorando para que ele fosse ao aniversário.

O contato, no entanto, só foi retornado cinco anos depois, quando a história viralizou, e chegou até Alok.

“Oi, Sofia! Acho que cheguei um pouco atrasado. Já tá pensando na festa dos 20?! Hahaha… Ou, se quiser comemorar os 19 com seus amigos, tem Salvador dia 13 e Belo Horizonte (no dia) 27 [...] Me avisa que eu levo você e seus amigos pra uma dessas cidades” escreveu para a influenciadora.

Legenda: Bem-humorado, artista tentou "compensar' Sofia Foto: Reprodução/redes sociais

Animada, Sofia “topou” o convite, e ainda brincou, perguntando quantos amigos poderia levar, pois sua mãe a “deserdaria” se não fosse à apresentação.

Somente no Twitter, a publicação da influenciadora recebeu 90,6 mil curtidas, e foi visualizada por mais de 18,4 milhões de usuários.