Titi Müller comemora quebra de liminar que a proibia de falar do ex-marido

A apresentadora Titi Müller comemorou a decisão da Justiça derrubando a liminar que a probía de falar publicamente sobre o ex-marido, Tomás Bertoni, ou familiares dele de forma ofensiva. Após veridito do juis Fernando José Cúnico, Titi declarou que, agora sim, poderá seguir com a vida profissional.

"É um alívio enorme. Eu evitava dar entrevistas e até fechar alguns trabalhos com medo de ser multada. Me policiava o tempo todo", declarou ela em nota divulgada à imprensa.

Além disso, a apresentadora revelou que no pedido da liminar havia uma multa milionária caso citasse o ex-marido e, nesse eio, a defesa de Tomás Bertoni havia pedido a execução da mesma 14 vezes.

"Graças a Deus o juiz não acatou. Seria impossível pra mim pagar essa fortuna", explicou Titi Müller no mesmo posicionamento público.

Para comemorar a novidade abertamente, Titi fez publicação nas redes. "Afasta de mim esse ‘cale-se’, sim! Caiu a liminar da minha mordaça! Tive medo de falar, de ser eu. Perdi trabalhos, o sono, ganhei conhecimento jurídico e agora o reconhecimento de que estou andando no caminho certo. Finalmente posso falar livremente sobre qualquer assunto. Sim. Qualquer", reforçou.

Defesa se pronuncia

No fim, a apresentadora agradeceu as pessoas que a apoiaram nesse momento, pontuando esperar que a decisão possa impactar a vida de outras mulheres.

Em resposta, divulgada pelo jornal Metrópoles, a defesa de Tomás Bertoni ressalta que a medida civil agora determinava apenas que Titi deixasse de ameaçar e ofender ele e a sua família nos meios de comunicação e em mensagens privadas.

Já a decisão do juiz aponta que as declarações da apresentadora apontadas pela defesa do ex-marido "não contém expressões ou mensagens ofensivas à imagem do autor".