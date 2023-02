Justiça proíbe Titi Müller de falar sobre Tomás Bertoni em redes sociais

A apresentadora Titi Müller foi proibida pela Justiça de falar sobre o seu ex-marido, Tomás Bertoni, e sua família nas redes sociais. Em nota divulgada nesta quinta-feira (23), a assessoria de Titi aponta que ela foi vítima de violências psicológicas e físicas por Tomás, guitarrista da banda Scalene.

O caso começou a repercutir após entrevista de Titi ao videocast 'desculpa alguma coisa', da escritora Tati Bernardi, divulgada na semana passada. Titi falou pela primeira vez sobre a liminar e definiu-a como 'inconstitucional'.

A apresentadora é restrita de se manifestar a respeito de sete ações que correm na Justiça entre as partes, segundo a assessoria. O comunicado detalha ainda que as agressões começaram durante a gravidez de Titi, em 2020.

"O receio de que o caso se tornasse público, agravando a já conturbada relação com o pai de seu filho, fez com que ela evitasse a denúncia formal até o limite de suas forças e de sua segurança, o que ocorreu em 5 agosto de 2021", diz a nota.

Uma medida protetiva foi concedida em 13 de fevereiro de 2023, ainda em vigor, conforme a equipe de Titi. Devido à liminar, Müller está proibida de abordar publicamente a maternidade.

"Uma violação de direito que extrapola sua condição de comunicadora e atinge a todas as mulheres e mãe", descreve o comunicado.

Defesa diz que Tomás admitiu agressões

Tomás Bertoni admitiu, na presença da atenção advogada do casal, que submeteu Titi à violência psicológica, verbal e física, segundo detalhes do processo obtidos pela colunista Andreia Sadi, do g1. A confissão foi feita com a condição de que ficaria sob sigilo por 15 anos.

O termo de confissão não foi incluído na homologação do divórcio e o processo foi extinto após pedido de desistência de Bertoni.

"Esse termo foi protocolado no judiciário, foi pedido que fosse homologado, entretanto, foi pedida a desistência por conta do lado do Tomás. Acredito que tenha sido percebido que seria prejudicial —e de fato é”, diz a defesa de Titi.

Com a separação do casal, em 2021, Titi começou a compartilhar nas suas redes sociais o cotidiano da maternidade e denunciar descasos de Tomás. A família do artista entrou com liminar para proibir de falar de qualquer membro familiar, concedida sob o argumento de “assegurar sua imagem e integridade moral”.

A defesa de Tomás afirmou à Globonews que foi surpreendida com as medidas protetivas e que a liminar criticada por Titi busca "inibir falar agressivas que são direcionadas ao ex-marido, ao senhor Tomás, e à família do senhor Tomás".