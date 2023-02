Rihanna vai cantar música 'Lift Me Up' no Oscar 2023

Após apresentação no Halftime Show do Super Bowl no dia 12 deste mês, Rihanna irá cantar em cerimônia do Oscar 2023, que acontece no dia 12 de março, segundo anúncio da revista estadunidense "Variety".

A música será “Lift Me Up”, que está no filme "Pantera negra: Wakanda para sempre" e concorre ao prêmio de melhor música original. Com a canção, a artista consagra a primeira música indicada ao prêmio.

Antes do Super Bowl, Rihanna estava com pausa de sete anos na carreira musical e levou fãs à loucura, performando diversos hits em um palco grandioso. O show, que durou exatamente 13 minutos, trouxe uma novidade: a artista está grávida do segundo filho.

Anúncio da segunda gravidez

Em um macacão completamente vermelho e capaz de ressaltar a silhueta, a artista de Barbados levou a mão diversas vezes à barriga durante a apresentação, o que alimentou os rumores nas redes sociais sobre uma nova gestação.

A suspeita do público foi confirmada em seguida, por um representante da cantora, em entrevista à revista People, na madrugada do dia 13 de fevereiro.