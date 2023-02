Rihanna não quer se comprometer com novo álbum no momento, diz site

Rihanna fez um show no Super Bowl, nesse domingo (12), quebrando um hiato de sete anos fora dos palcos. No entanto, de acordo com uma fonte da revista People, a cantora não quer se comprometer com um novo álbum.

Grávida do 2º filho, fruto do relacionamento com A$AP Rocky, segundo a fonte, a cantora quer se dedicar à família no momento. “Ela adora passar tempo com o filho”, disse.

“Ela ainda se sente apaixonada por criar música, mas não tem grandes planos agora. Ela assumirá um projeto ocasional, mas não tem planos de se comprometer com um álbum totalmente novo”, acrescentou a fonte.

Outra fonte já havia revelado à People que Rihanna não pretende parar nos dois filhos. “Rihanna tem tantas coisas pelas quais ela é grata. Ela está em êxtase sobre como foi seu show. Ela se sentiu ótima em se apresentar novamente. Ela também estava super animada para confirmar sua gravidez”.

Empresária

Apesar de ser cantora, a fortuna de Rihanna atualmente vem do seu trabalho como empresária. Em 2017, ela cofundou a marca de beleza Fenty Beauty com a LVHM, conglomerado de luxo responsável por marcas como Louis Vuitton e Dior. A artista tem 50% de participação no negócio.