Remix de 'Rude Boy' tocado por Rihanna no Super Bowl LVII é de DJ baiano; escute

A apresentação histórica de Rihanna no Super Bowl LVII, neste domingo (12), ainda trouxe um gostinho brasileiro para o palco no State Farm Stadium, localizado no estado norte-americano do Arizona. A cantora performou o remix da canção "Rude Boy" feito pelo produtor musical e DJ baiano Klean, de 20 anos.

A artista retornou aos palcos oficialmente após sete anos longe deles para uma apresentação de 13 minutos no intervalo de um dos jogos mais importantes da NFL.

Durante o momento em que cantou "Rude Boy", Rihanna performou ao lado de dezenas de bailarinos, que fizeram uma espécie de passinho, movimento de dança famoso no Brasil, em cima do palco.

Veja a performance:

Com a repercussão, o DJ Zegon, do Tropikillaz, usou as redes sociais para parabenizar o rapaz, revelando ser tio dele. "Pode gritar agora e comemorar! A Rihanna tocou Rude Boy do Klean agora no Super Bowl! Esse é o nome do remix! Orgulho, meu sobrinho", escreveu ele.

Em pouco tempo, o tuíte alcançou mais de 256 mil curtidas. Nos comentários, internautas deram os parabéns a Klean e pediram pela oficialização do trabalho entre os dois. "Mandar e-mail para a equipe dela e oficializar o remix agora né", sugeriu um seguidor de Zegon.

No Instagram e no Twitter, Klean usou as publicações para reivindicar a autoria do remix. Pouco antes da apresentação de Rihanna, ele já havia citado a expectativa pelo retorno dela à música.