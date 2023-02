Rihanna está grávida? Fãs especulam após show da artista no Super Bowl LVII

A cantora Rihanna subiu ao palco no show de intervalo do Super Bowl LVII neste domingo (12) após pausa de sete anos na carreira musical e levou fãs à loucura, performando diversos hits em um palco grandioso. O show, que durou exatamente 13 minutos, trouxe ainda uma dúvida misturada à surpresa das especulações sobre se a cantora está, de fato, grávida.

Em um macacão completamente vermelho e capaz de ressaltar a silhueta, a artista de Barbados levou a mão diversas vezes à barriga durante a apresentação, criando rumores nas redes sociais sobre uma nova gestação. Rihanna teve o primeiro filho em maio do ano passado, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky.

Veja parte da apresentação:

No Twitter, mais precisamente nos trending topics brasileiros, a expressão 'Ela tá Grávida' virou um dos assuntos mais comentados da noite. Os fãs, claro, começaram a conjecturar sobre se a artista planejou fazer a revelação sobre o segundo filho no evento.

Rihanna cantou músicas como 'Bitch Better Have My Money', 'We Found Love', 'Where Have You Been', 'Umbrella' e ainda encerrou com a canção 'Diamonds', emocionando enquanto entoava os versos em um palco suspenso no meio do estádio.

A apresentação aconteceu no intervalo da partida entre os times de futebol americano Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona.

Anúncio de gravidez?

Em entrevista antes da apresentação no Super Bowl LVII, Rihanna declarou ao apresentador Nate Burleson, do CBS Mornings, nos EUA, sobre um provável convidado na apresentação.

"Eu estou pensando em trazer alguém", especulou a artista, levantando hipótese de outra atração musical no palco do intervalo. "Não tenho certeza. Vamos ver", encerrou, colocando uma incógnita no assunto. Outros veículos internacionais chegaram até a cogitar Shakira como uma das prováveis convidadas da 'Bad Gal'.

Nova turnê mundial

A informação, inclusive, gera ainda mais expectativa sobre um novo álbum e mais apresentações de Rihanna. Nas últimas semanas, o portal Page Six, dos Estados Unidos, publicou matéria informando que ela estaria formulando uma nova turnê mundial, marcando o retorno aos palcos.

Legenda: Cantora finalizou a apresentação ao som de 'Diamonds' Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Esta seria a primeira turnê de Riri desde 2016, época em que lançou o álbum Anti, passando por três continentes e realizando 75 shows. Após isso, a artista negou diversas vezes que retomaria a carreira na indústria musical.