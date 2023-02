Durante almoço do Anjo do BBB 23, Amanda avalia união no quarto Fundo do Mar: 'eles se odeiam'

O almoço do Anjo do Big Brother Brasil (BBB 23) deste domingo (12) foi recheado de muitas análises dos brothers e sisters Amanda Meirelles, Antonio Cara de Sapato, Bruna Griphao e Ricardo sobre a união do grupo do quarto Fundo do Mar.

Com a aproximação de participantes do quarto Deserto com integrantes do Fundo Mar, os brothers já começaram a perceber o clima tenso entre membros do grupo adversário.

Na ocasião, a médica Amanda Meirelles revelou que o grupo formado no quarto Deserto se separou, mas continua votando de acordo com afinidades em comum e, por isso, a maioria deve votar no Dr. Fred Nicácio no paredão deste domingo. Ela ressaltou, ainda, que caso a ex-rouge Aline Wirley não queira, a decisão será respeitada.

Para a sister, no Fundo do Mar, no entanto, os desejos de alguns integrantes do grupo acabam se sobrepondo aos desejos de outros e, por isso, ela não entende como eles contiuam jogando juntos.

"A gente teve uma discordância no nosso grupo, mas isso só nos fortaleceu. Eles se odeiam ali dentro. O Cristian e o Black não aguentam escutar a Domitila falar 'good vibes'. Eles não se gostam e eles não têm uma afinidade de grupo. O Fred (Nicácio) quer votar no Cristian e o Cristian quer votar no Fred (Nicácio)", disse.

Ainda durante o almoço, o brother Sapato disse para Amanda avaliar bem para quem ela vai dar o colar do Anjo, porque isso pode gerar uma indisposição entre as meninas do Deserto – já que tanto Larissa como Aline Wirley se sentem ameaçadas de ir ao paredão. Na ocasião, a médica tinha voltado a afirmar que gostaria de imunizar Aline.

"Se ela der para a mami (Aline Wirley) ou para Lari (Larissa), as outras vão se chatear", ressaltou Sapato.

Ainda durante o almoço do Anjo, os brothers se emocionaram com a família de Amanda no "presente do Anjo".