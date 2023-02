Irmão de Amanda tenta incluir spoiler em vídeo, mas é barrado pelo BBB 23: 'tive que gravar 5 vezes'

O irmão da médica Amanda, Lucas Meirelles, tentou incluir uma mensagem para alertá-la sobre o participante Cara de Sapato durante a gravação do vídeo a ser exibido no Almoço do Anjo. Contudo, ele foi barrado pela produção da 23ª edição do “Big Brother Brasil”.

“Eu tentei, mas barraram, tive que gravar umas 5 vezes”, relatou no Instagram. A médica Amanda Meirelles, de 31 anos, foi a vencedora da prova do Anjo, neste sábado (11). ]

A recompensa para quem ganha a disputa é um almoço, com direito a três convidados e a apresentação de vídeos de familiares e amigos.