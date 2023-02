Reação de Cara de Sapato com Amanda escapando do Paredão viraliza na web; veja vídeos

Escapando do terceiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 23, na noite desse domingo (5), a médica Amanda Meirelles movimentou a internet com a possibilidade de estar na berlinda. Dentro da casa, quem se abalou foi Antônio Cara de Sapato: o lutador, que entrou no jogo junto com a participante, vibrou com a vitória de Amanda na “Prova Bate-Volta”.

A reação do brother durante o momento decisivo não passou despercebida pelo público, que, observando a cumplicidade e parceria entre os dois participantes ao longo do jogo, vem torcendo para que a dupla se torne um casal.

No Twitter, vários perfis notaram que Antônio ficou tenso com a prova, abraçando e aconselhando a companheira de confinamento. Após a disputa pela chance de escapar do paredão começar, o lutador ainda caminhou inquieto pela casa, de cabeça baixa.

Com o fim da competição, Cara de Sapato vibrou com a vitória de Amanda, parecendo aliviado com a permanência da parceira, por mais uma semana, na casa mais vigiada do País.

Durante a madrugada, os admiradores da dupla ainda conseguiram acompanhar uma troca de carinhos entre os participantes, que dormem lado a lado no quarto “fundo do mar”.

Com a permanência da médica, os competidores Cézar Black, Tina Calamba e Gabriel Santana disputam a preferência do público no paredão desta semana.