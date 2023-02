Enquete BBB 23: Cezar Black, Gabriel Santana ou Tina? Vote em quem você quer fora da casa

Cezar Black, Gabriel Santana e Tina estão no 3º paredão do Big Brother Brasil 23. Os brothers acabaram na berlinda após votação entre os confinados no programa ao vivo deste domingo (5). Agora, disputando a preferência do público do reality, um dos três vai deixar a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (7).

Assim como a cada semana, a dinâmica contou com detalhes diferentes. Dessa vez, uma indicação foi feita pelo líder Gustavo Benedetti, os brothers votaram no confessionário e mais dois indicados por Tina no Big Fone também foram parar na berlinda.

Vote:

inter@

Entretanto, com o 'Poder Curinga' comprado por Paula essa semana, Gabriel foi o escolhido para ir, de fato, disputar a eliminação diante dos espectadores.

No fim, Amanda, Cezar Black e Gabriel Santana disputaram a Prova Bate e Volta da semana.

FORMAÇÃO DE PAREDÃO

Durante a formação do paredão, o anjo Christian escolheu imunizar Key Alves, enquanto o líder Gustavo mandou Tina Calamba direto à berlinda.

A votação dos outros participantes aconteceu de forma individual no confessionário. Assim, o mais votado entre os confinados foi Cezar Black, com nove votos.

Logo depois, Paula soube como funcionaria a dinâmica do 'Poder Curinga' esta semana e, por fim, acabou mandando Gabriel Santana ao Paredão e salvando Domitila.

Com o contragolpe de Gabriel, Amanda foi chamada ao Paredão, mesmo voto dado pelo ator no confessionário na noite de domingo. Assim, ele, Amanda e Cezar puderam participar da prova Bate e Volta.

O resultado do Paredão será anunciado no programa ao vivo de terça-feira (7).

COMO FOI A VOTAÇÃO NO CONFESSIONÁRIO

Ricardo: Fred Nicácio

Fred Nicácio Sarah Aline: Amanda

Amanda Amanda: Cezar Black

Cezar Black Marvvila: Amanda

Amanda Bruna: Cezar Black

Cezar Black Cara de Sapato: Fred Nicácio

Fred Nicácio Tina: Cezar Black

Cezar Black Christian: Larissa

Larissa Larissa: Cezar Black

Cezar Black Domitila: Amanda

Amanda Gabriel Santana: Amanda

Amanda Paula: Cezar Black

Cezar Black Fred: Cezar Black

Cezar Black Key Alves: Larissa

Larissa Cezar Black: Amanda

Amanda Bruno Gaga: Cezar Black

Cezar Black MC Guimê: Cezar Black

Cezar Black Fred Nicácio: Amanda

Amanda Aline: Cezar Black

PROVA BATE-VOLTA

Como Tina foi a indicada pelo líder, apenas Amanda, Cezar Black e Gabriel Santana foram os únicos aptos a participar da Prova Bate e Volta neste domingo (6).

Na prova, os brothers tiveram que montar o maior número de pares possíveis em uma espécie de jogo da memória.

Gabriel e Amanda seguiram para a fase final e, enquanto isso, Cezar foi confirmado na berlinda. Depois disso, Amanda fez mais acertos que Gabriel e escapou da tensão.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn