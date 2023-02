Treta entre amigas, Big Fone 'da discórdia' e grupo perto do fim agitam a madrugada no BBB 23

Teve de tudo nesta madruga (5) no BBB3. Treta, Big Fone (inédito nesta edição) e muita estratégia entre os brothers. O toque de telefone mais conhecido do Brasil deu o ar da graça pela primeira vez na temporada, e Tina foi a sister que atendeu ao chamado mais rápido.

Na área externa da casa, Tina correu para atender ao Big Fone antes de qualquer participante e precisou indicar dois confinados direto ao Paredão. A analista de marketing escolheu Domitila Barros e Gabriel Santana para encararem a berlinda.

Em conversa na cozinha, Domitila Barros especulou sobre o Poder Curinga adquirido por Paula na semana. O benefício permite que a biomédica vete uma das duas indicações do Big Fone, mas a modelo avaliou que Gabriel Santana possui mais chances de ser salvo pela paraense.

Motivos das escolhas

Em conversa com Fred Nicácio e Marvvila no jardim da casa, Tina explicou o porquê de suas escolhas para ao atender o Big Fone. Sobre Gabriel Santana, ela afirmou: "Eu não estou entendendo o jogo dele individual, sem ser do quarto, do grupo".

O embate com Domitila Barros se desenrola há mais tempo, e a sister revelou que, embora as duas já tenham conversado, suas estratégias no reality não conversam. "A gente resolveu nossos altos e baixos, ontem a gente curtiu a festa, mas eu entendo que o estilo do jogo dela é diferente do meu, de forma individual", disse.

Estratégia alinhada

Enquanto isso, no Quarto do Líder, Gustavo, Cezar, Fred Nicácio, Key Alves e Marvvila especularam sobre o Paredão. O grupo alinhou a estratégia que pretende colocar em prática durante o momento de votação.

Com os brothers concordando com a indicação de Tina à berlinda pelo fazendeiro, eles ainda combinaram uma segunda sister a ser mais votada: "Vamos colocar a Amanda como segunda mais [votada]", disparou Nicácio. Cezar concordou, afirmando "que tem que colocar pessoas que não estão movimentando o jogo".

Ainda no cômodo, os brothers do VIP teorizaram que os jogadores do Quarto Deserto podem colocar Cezar e Fred Nicácio como possíveis alvos à Eliminação. Ao ouvir a opinião dos colegas, o médico revelou que a reação dele será indigesta.

Os brothers também criticaram a atitude de Paula durante o momento em que o Big Fone tocou.

"Ela está reativa. Porque eles estavam perdendo vantagem. Qual é a reação dela? Ficar espinhosa. Ela é muito sem noção!", detonou Key Alves.

O papo rendeu no Quarto do Líder, e prova disso, foi que os confinados escolhidos por Gustavo para acessarem o espaço teorizaram sobre os brothers do Quarto Deserto na berlinda e os próximos passos que pretendem tomar como estratégia de defesa.

"Eu acho que tem que testar Paula, Alface [Ricardo], Gaga [Bruno] e Aline. Essa galera toda tem que testar um por um", opinou.

E o Anjo?

Para quem será que vai a bênção do Anjo? Cristian, que venceu a prova durante a tarde do último domingo, 4/2, garantiu que o colar ainda não tem destino: "Meu Anjo vai ser aleatório total".

O modelo revelou que, se pudesse, imunizaria Gabriel Santana, e ainda afirmou que há um brother em específico que, com toda a certeza, não receberá o presente: "O Cezar não. E ele sabe disso", finalizou.

Após serem avisados por Amanda que Bruna Griphao e Paula estavam conversando na área externa com Cristian, Larissa revelou ter ouvido uma confissão entre a atriz e a biomédica.

"Escutei elas falando que iam falar que ele [Cristian] ia estar na reta se desse [o Anjo] para o [Cezar] Black. Eu estava aqui no quarto e as duas entraram e acho que elas não viram."

Cara de Sapato e Fred se mostraram insatisfeitos com a notícia: "Se for jogar individual avisa, que aí a gente joga individual", alfinetou o lutador.

Momentos depois, Larissa discutiu com Bruna Griphao e Paula por supostamente terem revelado os próximos passos do Quarto Deserto ao gaúcho. "Se todo mundo combinou sentado de não falar, era melhor vocês não falarem", pontuou a professora de Educação Física.

"Vocês foram limpar a barra de vocês e demonizaram o resto do grupo. [...] Fizeram isso porque vocês gostam dele, priorizam ele, não por causa da gente. Me desculpa!", disparou a catarinense.

De volta ao quarto, Larissa aproveitou para desabafar com seu grupo e defendeu o jogo individual: "Eu, para mim, agora, se pego a liderança vou chamar quem são os meus e deu essa coisa de grupo!", disparou.

E não foi só ela quem começou a projetar o fim do grupo do Quarto Deserto... Paula e Bruna também analisaram até quando terão de jogar em conjunto, e a atriz decretou: "Está muito difícil pra mim. Ainda se o grupo fosse menor, né...".