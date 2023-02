BBB 23: quarto Fundo do Mar escolhe Amanda e Tina como alvos para o próximo paredão

Com a liderança de Gustavo no BBB 23, conquistada nesta quinta-feira (2), os brothers do quarto Fundo do Mar já planejam seus alvos para o Paredão. Amanda e Tina são as escolhas do quarto para a berlinda, que será formada no domingo (5).

A estratégia foi definida em conversa com Fred Nicácio, Key Alves, Cristian, Sarah, Cezar Black, Domitila e Gabriel Santana, na madrugada desta sexta-feira (3). Um dos objetivos do grupo é confundir os brothers do quarto Deserto sobre a possível indicação.

"A gente tá pensando em fazer confusão dando Alvo [no queridômetro] para o Alface e para o Guimê, porque eles pegam pilha. E a gente pegar a Tina e a Amanda para colocar no paredão", sugere Nicácio.

Ele acredita que, caso um dos brothers do Deserto ganhe o Anjo, irá imunizar um dos participantes apontados como alvo: Guimê ou Ricardo. Os reais alvos do grupo ficariam, então, disponíveis para voto.

"A Tina já é voto certo do Cowboy (Gustavo). A gente quer ir na Amanda na Casa", confirmou Key. O líder já havia revelado que Tina era uma possível indicação, devido atitudes dela e a falta de interação entre os dois.

"Na nossa cabeça as duas são as mais plantas. E foi o que o Black falou, a gente não pode arriscar a gente, porque sempre vai um de nós, com duas pessoas fortes lá", explicou a jogadora de vôlei para os aliados. Fred apontou também que, se Amanda saísse, Cara de Sapato ficaria desestabilizado.

Cristian sugere ainda que, caso um deles ganhe o Anjo, deve indicar os brothers do outro grupo que têm mais estalecas para o Monstro. O objetivo é fazer com que os oponentes tenham menos 'dinheiro', diminuindo as chances de comprar o 'Poder Curinga' nas próximas semanas.

Formação do Paredão

O Paredão da semana será formado no programa ao vivo de domingo (5) a noite. O anjo imunizará um participante e o líder indicará outro diretamente à berlinda.

Os brothers ainda não sabem, mas o paredão também terá influência do Big Fone. Ainda não foi anunciado quando o telefone irá tocar, mas quem atender terá o poder de indicar duas pessoas para a berlinda.

Paula, que arrematou o Poder Curinga da semana, deverá escolher, entre os dois indicados pelo Big Fone, aquele que irá para a o paredão. O emparedado terá direito a um contragolpe, mas não pode indicar quem atendeu o Big Fone ou quem arrematou o Poder Curinga.

O outro bother da berlinda será escolhido através da votação da casa. Com exceção do indicado pelo líder, os emparedados disputam Prova Bate-Volta, e o ganhador se salva do Paredão.