Primeiro big fone do BBB 23 é confirmado; entenda como vai ser

O primeiro Big Fone do BBB 23 tocará nesta semana. A informação foi confirmada no programa ao vivo desta quinta-feira (2) pelo apresentador Tadeu Schmidt.

O apresentador não anunciou quando o Big Fone irá tocar. Quem atender irá indicar duas pessoas para o Paredão. Mas os brothers não irão imediatamente para a berlinda.

O jogador com o Poder Curinga, que será arrematado nesta sexta-feira (3), irá escolher um dos indicados para ir ao Paredão

O escolhido terá direito a um contragolpe na formação da berlinda, mas não pode indicar quem atendeu o Big Fone ou quem arrematou o Poder Curinga.

Como funciona o Big Fone do BBB?

O Big Fone do BBB 23 fica instalado na área externa da casa. Quando o telefone tocar, o brother que atender primeiro tem o poder nas mãos. De modo geral, a dinâmica do Big Fone acontece da mesma forma em todas as edições: quando um dos participantes atende, deve fazer o que a voz do outro lado mandar.

Desde a estreia do telefone na casa, a produção do vem criando dinâmicas e poderes diferentes para movimentar o jogo. Os brothers já foram premiados com imunidade ou direito de imunizar, além de poder de indicação ao paredão. O poder também já rendeu castigos como ida direto ao temido quarto branco e ao paredão.

O Big Fone estreou no Big Brother Brasil na oitava edição do reality. Desde então, toda temporada o toque é esperado pelos participantes e pelo público.