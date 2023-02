Como vai ser a dinâmica da 3ª semana do BBB 23? Veja detalhes

A terceira Prova do Líder do BBB 23 acontece nesta quinta-feira (2) com apenas todos os participantes jogando. O cronograma da semana também conta com "Poder Curinga", Prova do Anjo, e Formação do Paredão.

Conforme o apresentador Tadeu Schmidt, esta semana contará com a estreia do Big Fone. O brother que atender poderá indicar duas pessoas ao paredão de domingo (5).

Formação de Paredão

Durante a formação do paredão de domingo (5), o anjo imunizará um participante e o líder indicará outro para ir à berlinda. Nesta semana, o Poder Curinga permite que o jogador pode escolher, entre os dois indicados pelo Big Fone, aquele que irá para o paredão.

A partir disso, o indicado pelo Big Fone, confirmado pelo Poder Curinga, dará o contragolpe. No entanto, ele não pode ser em quem atendeu ao Big Fone, nem em quem comprou o Poder Curinga.

A votação dos outros participantes acontece de forma individual no confessionário. Haverá Prova Bate-Volta e o perdedor vai ao paredão. O resultado da eliminação acontece na terça-feira (7).

Além disso, o líder da 3ª semana terá direito um veto na Prova do Líder da 4ª semana. Os dois sobreviventes do paredão também poderão escolher um participante, cada, para vetar.

Cronograma

Quinta-feira (2): Prova do Líder

Prova do Líder Sexta-feira (3): Poder "Curinga"

Poder "Curinga" Sábado (4): Prova do Anjo

Prova do Anjo Domingo (5): Formação do Paredão

Formação do Paredão Terça-feira (7): Eliminação

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn