Irmão de Cara de Sapato diz que crises de ansiedade vieram após diagnóstico de síndrome na infância

O participante do BBB 23 Cara de Sapato tem enfrentado crises de ansiedade durante a participação no reality show. Ele é sempre acalmado pela médica Amanda Meirelles, integrante do Pipoca e que virou amiga próxima do atleta no programa. O irmão do lutador, Mário Figueiredo, contou, em entrevista à Quem, que Sapato foi diagnosticado com Síndrome de Tourette ainda na infância, e que as crises de ansiedade vieram depois.

“Aos nove anos ele começou a apresentar alguns sintomas e posteriormente ele foi diagnosticado com Síndrome de Tourette, que é um transtorno neuropsiquiátrico hereditário, que causa alguns tiques. As crises de ansiedade vieram depois”, contou.

As crises, ainda segundo Mário, nunca afetaram a carreira do atleta de MMA. O irmão reforça que Sapato é acompanhado por psicólogos e especialistas há anos.

Mário Figueiredo Irmão de Cara de Sapato A disciplina que ele tem com o esporte e estar com a cabeça sempre ocupada com outras atividades ajudam muito

Amizade de Sapato e Amanda

Mário reforça que Amanda tem sido essencial para o irmão no jogo, e até para ajudá-lo nas crises de ansiedade. Ele ainda diz que apoia caso Sapato e Amanda iniciem um relacionamento amoroso, já que existe uma grande torcida dos fãs para isso.

“A amizade deles tem surpreendido todo mundo positivamente, e para o jogo está sendo muito bom. Eles estão se fortalecendo lá dentro, um apoiando o outro. A Amanda tem se mostrado uma pessoa muito legal e carinhosa com ele. Ela é uma mulher incrível. Ele é um cara muito carinhoso e, o que acontecer entre eles, vamos super apoiar, seja amizade ou algo mais. Eles juntos estão sendo incríveis”.

Cara de Sapato está solteiro no programa, mas já contou dentro do reality que foi casado. Ele teve um relacionamento sério com a advogada Monise Alves, que é atualmente casada com outro ex-BBB, o surfista Lucas Chumbo.