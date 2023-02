Após sair do BBB 23, Gabriel comenta cenas de relacionamento com Bruna Griphao: 'difícil assistir'

Após ser o segundo eliminado do BBB 23, com 53,3% dos votos do público, Gabriel participou do quadro Bate-papo BBB, na madrugada desta quarta-feira (1º). Na atração, o brother assistiu ao momento em que o apresentador Tadeu Schmidt o alertou sobre algumas atitudes supostamente tóxicas com Bruna Griphao, com quem o modelo viveu um romance no início do programa.

Na ocasião, o anfitrião citou alguns diálogos do agora antigo casal e disse que "certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira", ao se referir a uma fala do brother em que ele sugeriu dar cotoveladas na boca da sister.

"Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, talvez ache que é normal, mas quem está de fora consegue perceber quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados", disse Tadeu na época.

Após assistir à cena, durante a atração apresentada por Vivian Amorim e Patrícia Ramos, Gabriel revelou que se sentiu desconfortável.

Foi muito pesado o que aconteceu. Agora revendo, olhando de fora a minha reação, a reação da Bruna, a reação do Sapato, que no momento achou que ele estava envolvido em alguma coisa, é muito difícil, é complicado assistir tudo de novo", comentou.

Em seguida, Vivian sugeriu que a experiência poderia servir para que o modelo "recalcular a rota" e exibiu o diálogo em que ele sugeriu dar cotoveladas na boca de Bruna.

"Não lembro [o contexto da conversa]. É igual o Tadeu falou, a gente quando tá dentro do relacionamento, a gente não percebe que tá se elevando as coisas, e as palavras têm poder, sempre acredito muito nisso. Então, talvez, no momento ali nem eu, nem a Bruna, percebemos que estava se elevando e talvez isso fosse a gota d'água”, avaliou o paulista.

“Não sei se teve mais coisas, algumas frases que podem ter acontecido. Na hora pode ter parecido brincadeira, mas me arrependo como se fosse, como se eu quisesse fazer o que eu falei e não chegou nem perto do que sou hoje", completou.

Atrito com Larissa

Em outro momento do Bate-papo BBB, as apresentadoras questionaram o brother sobre a relação com a professora de educação física e aliada de Bruna, Larissa, com quem teve alguns desentendimentos.

Na ocasião, o modelo reassistiu ao momento em que questionou se a gaúcha era mãe da atriz, após ela tentar encerrar uma conversa entre o ex-casal durante a última festa.

"Talvez eu tenha tomado essa atitude porque no momento eu tinha falado: 'Bruna, agora não é o momento da gente falar'. A gente continuou trocando ideia, porque parecia tá sendo uma conversa inofensiva e aí a Lari chegou e deu esse toque, que foi um toque amigável, confortável. Não precisava ter dado esse coice nela e até pedi desculpa pra ela no Jogo da Discórdia", argumentou.

Não levo nenhuma mágoa da Lari, espero que ela não leve nada de mim também para casa", concluiu.

