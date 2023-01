Como foi a festa do BBB 23: noite teve novo casal e racha entre aliados

Na segunda semana de BBB23, várias dinâmicas se consolidaram, dando base para bate-bocas, discussões sobre o paredão e até formação de casais. A festa de ontem provou isso. Os queridinhos das redes, Fred e Larissa, beijaram-se na pista de dança, logo depois do brother preparar um drink para a sister.

Antes disso, eles trocaram carícias sentados de mãos dadas em um sofá na área externa da casa.

Caminho até o beijo

Tudo começou quando, na pista, Fred disse a Larissa, perto do ouvido: "Essa é a vantagem de ser charmosa, ninguém vai lembrar que você prometeu...". Larissa perguntou: "Eu prometi alguma coisa?", e Fred respondeu: "Não prometeu pra ninguém dancinha?".

Outro jogadores também fizeram o casal acontecer. Marvvila se dirigiu à Larissa dizendo: "Mana, ele tá tão na sua". Esta, contudo, desconversou e falou que eles eram só amigos.

A cantora de pagode também alertou Fred. "Te acho totalmente diferente dos outros caras daqui. Tem nem como comparar. Se chegar ali e ter uma conversa... Tenha um pouco mais de atitude, meu garoto". Fred devolveu: "Eu tô suave".

Paula e Sarah Aline também interferiram. "É só uma dica. Acelera, hein", disse Sarah Aline para Fred.

Recado de Marília

Antes da festa começar, o programa exibiu, no telão da sala, um recado da participante eliminada, Marília.

A maquiadora reforçou a informação de que Gabriel Fop estaria articulando para por Fred no paredão. "Já começou a queimar, já começou a 'botar pra torar, então 'abra do olho'", avisou.

"Para mim, ficou muito claro o recado. Nesse clima, vamos pra festa”, concluiu Fred.

Com isso, o dono do canal Desimpedidos conversou com o então aliado sobre a mensagem durante a festa.

“Por mais que você queira me dar uma rasteira, jamais vai me atingir”, avisou Fred. “Eu não tenho forças para isso”, respondeu Fop.

“Exato. Nada do que você fizer vai me atingir porque sei da minha índole e caráter", rebateu Fred.

Gabriel/Bruna

A relação entre Gabriel Fop e Bruna Griphao foi pauta na casa novamente. Mais próxima da sister, Larissa reforçou que desaprova a relação, em conversa com a amiga.

Posteriormente, Bruna conversou com Paula sobre Fop e Larissa. “Eu e Larissa estamos brigadas, mas a gente se olha e dá risada toda hora”, disse a loira.

Paula perguntou o motivo e Bruna disse que a amiga não quer que ela sinta nada.