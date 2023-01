Marília, 1ª eliminada do BBB 23, deixa recado para Fred: 'já começou a queimar, abra o olho'

Marília, a 1ª eliminada do BBB 23, deixou um recado para os brothers que seguem na casa mais vigiada do Brasil nesta sexta-feira (27). A novidade desta edição foi apresentada por Tadeu antes da festa com Skank. Em discurso, alertou Fred sobre os aliados.

"E quem disse que ia morder o pescoço dos próprios aliados, Bruno Fred, recado pra você: Já começou! Já começou a queimar, já começou a botar pra torar, então abra o olho", disse.

O brother disse que compreendeu o recado. Além disso, a primeira eliminada ainda alertou que "as plantinhas" da edição não vão escapar. "Já estão na mira, tomem cuidado".

Eliminação de Marília

Na última quinta-feira (26), Marília foi a 1ª eliminada do BBB 23 com 52,7% dos votos. Assim, Fred Nicácio sai do Quarto Secreto e retornou para o reality.

Fred, que recebeu 47,3% dos votos, está imune no próximo paredão e pode ainda vetar uma pessoa da Prova do Líder, além da já garantir seu lugar na disputa.

A volta de Fred, poucos minutos antes da prova, chocou os participantes. Ele apareceu no interior de um carro que será um dos prêmios do líder.