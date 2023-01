Líder do BBB 23, Cara de Sapato revela opções de voto para próximo paredão

Logo após vencer a Prova do Líder do BBB 23, Cara de Sapato revelou, na madrugada desta sexta-feira (27), quem são suas opções de indicações para o próximo paredão do reality, previsto para ser formado no domingo (29).

A informação foi anunciada pelo lutador durante uma conversa com os aliados dele na atração. O grupo se reuniu na sala da casa principal e discutiu estratégias para escapar da berlinda e se proteger.

"Domitila puxa Fred ou Bruna por causa da confusão", começou teorizando Ricardo.

Vou botar o Cris [Cristian] ou o Black [Cezar]", detalhou Sapato.

Em seguida, o biomédico sergipano disse que o foco dele é conseguir vencer a Prova do Anjo, que será realizada no sábado (28).

"Só sei que amanhã eu vou pegar esse Anjo. Eu vou pegar essa parada, vou dar o meu sangue. Pode ser autoimune", disse.

Como foi a Prova do Líder?

A dinâmica aconteceu logo após a eliminação de Marília, primeira participante a sair desta edição do reality show. Na ocasião, a dupla Sapato e Amanda venceu a competição e o lutador levou a liderança, uma temporada no VIP e um carro.

Na Prova, apenas 16 participantes participaram. Ao todo, cinco brothers foram vetados. As antigas líderes Larissa e Bruna precisaram vetar quatro participantes, escolhendo Cezar, Domitila Barros, Gabriel Santana e Cristian. Já Fred, que retornou do Quarto Secreto, também pôde vetar um brother, escolhendo Gabriel, da Casa de Vidro.

Para a definição do VIP, o líder escolheu Amanda, Bruno, Aline, Fred, Guimê, Larissa, e Paula.