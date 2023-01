Marília comenta relação com Fred no BBB 23, em papo com Ana Maria Braga: 'me sentia encurralada'

Eliminada do BBB 23 após ir ao Quarto Secreto, Marília foi a convidada do café da manhã com Ana Maria Braga no 'Mais Você', na TV Globo, desta sexta-feira (27). Com a apresentadora, ela definiu a relação com Fred Nicácio, dupla a quem foi acorrentada no início do jogo no reality: "me senti encurralada".

O assunto veio à tona quando Marília assistiu aos momentos ao lado de Fred, escolhido pelo público para retornar ao confinamento. "Eu me senti várias vezes encurralada pela situação em que ele me colocava. Tive mais cautela para que não gerasse um conflito maior, claro, até porque eu acreditava que ele iria levar a questão para outro lado ou distorcer nossa conversa", disse a natalense.

Na Internet, vários espectadores do programa apontaram a relação complicada entre a maquiadora e o médico. Ele, diversas vezes, deixou claro características negativas de Marília, comentando, inclusive, que ela falava alto demais.

"Vendo isso tudo agora, eu teria agido de outra forma. Porém, dentro da casa você não tem essa informação. Me senti mesmo encurralada, e esse choro, da conversa com ele, era uma coisa guardada. Eu tinha uma angústia no meu peito", delimitou.

Relações na casa

Outra das narrativas de Marília, a maquiagem foi citada como um impedimento na relação dela com as pessoas do BBB 23. Marília virou alvo de Gabriel, por exemplo, logo no primeiro dia de programa.

"Acredito que foi implicância mesmo", disse ao ser questionada por Ana Maria sobre o que a teria atrapalhado. "Não era esse tempo todo dedicado à maquiagem não. Até agora eu não entendo o motivo para tamanha importância que deram a isso, mas acredito que foi muito por conta do Gabriel mesmo, pelo que eu já vi aqui fora da casa", explicou.

Mais introspectiva que os demais, Marília pontuou o problema inicial ao se conectar com os colegas de confinamento, alegando ter percebido sensações diferentes e até negativas ao se aproximar dos grupos.

"Sou uma pessoa muito de energia e a minha emoção é muito aflorada, e talvez por isso eu não tenha conseguido controlar isso tudo de uma maneira que eu conseguisse também ficar com minha racionalidade", finalizou sobre a questão.

Com sorriso no rosto, Marília reforçou não ter nenhum tipo de arrependido pelas ações dentro do jogo e ainda recebeu elogios da mãe e do marido, que se definiram como "orgulhosos" da passagem da moça pelo Big Brother Brasil.