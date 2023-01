Volta de Fred Nicácio ao BBB 23 é marcada por fofocas e estratégias contra rivais; confira

Fred Nicácio foi o escolhido pelo público do BBB 23 para retornar do Quarto Secreto, e a madrugada desta sexta-feira (27) foi de articulação entre ele os brothers. Bastaram alguns minutos após a volta para que ele brigasse com alguns dos confinados e até mesmo exagerasse no que viu, de fato, após a "eliminação" de terça.

"O príncipe voltou coroado! Eu voltei, meu amor. Vai ser babado! Obrigado, Brasil, obrigado, meu Brasil que me botou aqui de novo. Aqui é o meu lugar. O Brasil não ri, gargalha igual a mim", gritou ele após sair do carro utilizado na Prova do Líder de quinta-feira (26).

Em conversa com os aliados, todos reunidos no quarto Fundo do Mar, ele opinou que eles precisam de uma reação para fugir da eliminação nos próximos paredões do reality show.

"Eles vão dizimar a gente, di-zi-mar. Eles vão indicar um de vocês, porque, se eles pudessem, eles iam me indicar, mas eu estou imune. A minha volta para cá bagunçou geral, e eu vou bagunçar essa casa", prometeu.

A bagunça, Fred explicou, seria possível explorando as fraquezas do outro grupo. Segundo o médico, nem todos os rivais estão "fechados" uns com os outros, facilitando uma quebra na "aliança superficial" entre eles.

Além disso, ele ainda aproveitou para alfinetar a sister Amanda: "O grupo deles está rachado. Eles não confiam em si. Amanda e Sapato estão fechados entre eles, não estão fechados no grupo. A Larissa quer a cabeça do Gabriel rolando", comentou.

Novos alvos

Ainda que tenha citado Amanda, o verdadeiro alvo de Dr. Fred parece ser Bruno. Anteriormente, ele já havia dito que considerava o brother "feio", citando uma certa amargura na personalidade dele.

"A Gaga tem que sair, ele é terrível! A bicha é amarga igual limão, azedo! Gabriel, Guimê e Gaga são os três da lista", expôs aos colegas de quarto. Lembrando de Amanda, ele resolveu chamar a médica de "planta carnívora".

Ele ainda aproveitou para mentir um pouco. Nas conversas, Fred explicou que estava presente na última festa, alterando os fatos ao dizer que estava dentro da casa enquanto os brothers confraternizavam no jardim.

"Vamos ganhar porque eu sei do seu babado. Eu estava na festa e vocês nem fazem ideia do que eu vi e do que eu ouvi. Festa, quarto, banheiro, tudo. Eu estava dentro da casa, invisível", disse.

Na Internet, claro, a postura dele divertiu os espectadores. "O Tadeu praticamente mandou o Fred de volta para a casa dizendo: vai lá e continue causando todas. Deu asa para a cobra", disse uma seguidora do BBB. "O ego do Fred é tão alto que as falas dele ficam engraçadas de tão surreal", pontuou outro.