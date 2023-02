Como Bruna Griphao reagiu à saída de Gabriel do BBB 23? Confira reação dos participantes

A eliminação de Gabriel, nessa terça-feira (31), provocou reações nos outros participantes do BBB 23. Um deles foi a atriz Bruna Griphao, que chegou a viver um breve romance com o modelo na primeira semana da atração, envolvimento apontado como tóxico.

A artista começou a chorar logo após o apresentador Tadeu Schmidt anunciar que o ex-ficante recebeu a maioria dos votos do público (53,3%). Os dois se abraçaram algumas vezes e ela chegou a pedir desculpas ao paulista, que disse que a encontraria após ela sair do programa e que a sister foi especial para ele.

Depois de o brother sair pela porta da casa, Bruna continuou a crise de choro, consolada por Fred Nicácio. "Ele está protegido lá fora, nada acabou aqui. Todo mundo tem uma segunda chance na vida. Ele está tendo a dele. Ele vai aproveitar", disse o médico, provocando mais lágrimas na carioca.

MC Guimê, Paula, Amanda, Larissa e Aline também apoiaram Bruna.

"Vou sentir falta dele. Ele tinha muita coisa pra acrescentar aqui, muita coisa para melhorar", declarou a atriz

Larissa diz que saída de Gabriel foi para bem de Bruna

Legenda: As duas participantes do programa falaram sobre a saída do modelo

Amiga da atriz, a professora de educação física Larissa afirmou, em conversa com Marvvila, que acredita que a saída do modelo beneficia a sister.

"A forma como ela chegava nele ainda era de muita dependência. Vai doer, mas ela vai entender", começou a cantora.

Cara, vai ser para o bem dela. E para o bem dele também. Quando vê, a pessoa não sabe nem onde errou e está fazendo de novo", disse Larissa.

"Tem várias atitudes aqui que ele não vai conseguir aprender. Só lá fora vai poder ver e: 'Caraca, isso era errado, eu não sabia'. E até porque aqui a gente viu de fora as coisas. E as coisas que estavam só eles dois, que eles não sabem que estava errado, a gente não sabe, porque a gente não viu", completou Marvvila.

'Velório' da Paula? Usuários criam meme com sister

Após Gabriel ser o segundo eliminado do programa, a parceira dele de Casa de Vidro, Paula, caiu no choro e foi consolada pelos outros brothers. Nas redes sociais, usuário compararam a cena a um dos momentos marcante do BBB 20, batizado de "velório da Flay".

"Flay andou para que Paula pudesse correr", brincou um internauta no Twitter. "Gente, novamente um participante morre dentro da casa do BBB. Primeiro a Flay no 20, agora a Paula", escreveu outro.



Nessa terça-feira, logo após o modelo deixar a casa, a biomédica se emocionou e foi pega no colo por Fred Nicácio. Os outros participantes do reality show também prestaram apoio à paraense.

