Larissa, do BBB 23, diz se sentir 'inferior' quando suas falas são corrigidas por outros brothers

Larissa, do 'Big Brother Brasil' 23, disse se sentir "inferior" quando é corrigida pelos outros participantes do programa. O desabafo da sister ocorreu na madrugada desta terça-feira (30), após o último Jogo da Discórdia.

Numa conversa com seus aliados, a professora de educação física acabou falando "menas prova", quando o correto, gramaticalmente, seria dizer "menos provas". Na mesma hora, o líder da semana, Antônio, o 'Cara de Sapato', interrompeu a sul catarinense e explicou a maneira correta de usar a expressão.

"Eu já estava brigando aqui que está todo mundo me corrigindo. Não é só você [Sapato]. É que todo mundo me corrige o tempo todo. Eu fico me sentindo inferior", desabafou Larissa para o brother e para os outros participantes.

"Eu paro, desculpa. Pensei que era algo que você quisesse", respondeu o lutador. A atriz Bruna Griphao, amiga de Larissa, disse que não corrigia a professora por considerar os erros "variações linguísticas".

Outras correções

Quem também costuma corrigir erros de português de Larissa é Fred Desimpedidos, com quem a sister está tendo um envolvimento amoroso no reality.

Os dois estavam no quarto do líder quando o influenciador alertou sobre a pronúncia de uma conjugação: "Posso te falar uma coisa e você não me leva a mal? É que você fala 'truce' e é 'trouxe'", comentou Fred. "Eu falo 'truce' mesmo", assumiu Larissa. "Por isso que te perguntei, se você quiser que eu dê um toque ou outro", continuou o ex de Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Em outro momento, a profissional de educação física participava de uma brincadeira em que precisava completar o nome do esporte com "rem". No lugar de "remo", por exemplo, a sister respondeu "remdibol" — o correto é "handebol". Ela também confundiu a grafia de "spray" com "espray".