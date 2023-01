Larissa relata fala racista de Gabriel sobre cabelo de Bruno no BBB 23: 'carpete'

Gabriel Tavares, participante do 'Big Brother Brasil' 2023 que levou advertência do apresentador Tadeu Schmidt após ameaçar dar cotoveladas na boca da ex-affair na casa, Bruna Griphao, segue tendo comportamentos e falas problemáticas dentro do reality. Dessa vez, o brother comparou o cabelo de Bruno, que é negro, a um carpete.

A fala foi relatada por Larissa a Fred Desimpedidos no Quarto Deserto. "O Gabriel falou um negócio pro 'Gaga' [Bruno] que eu fiquei [em choque]... Ele falou: 'Seu cabelo é duro que nem os carpetes aí'", contou a professora de educação física. "Ah, não, velho, isso é pesado", respondeu o jornalista e ex-marido de Bianca Andrade.

"Ele [Bruno] ficou sem graça, sabe? Mas nem falei nada, saí", continuou Larissa.

Fala racista

Gabriel, Bruno e outros participantes do BBB 23 estavam na academia da casa quando o modelo se aproximou do atendente de farmácia para gravar um vídeo da cabeça do brother para o "Feed BBB".

"Passa a mão no cabelo do Bruno", pediu Gabriel a Larissa. A sister passa a mão e se afasta. "Parece o carpete da grama ali", completou o ex-affair de Griphao, às risadas. Sem graça, Bruno levantou e não permitiu que o paulista o ridicularizasse.