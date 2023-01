Redes sociais de Bruna Griphao se posicionam a favor da saída de Gabriel do BBB 23

A equipe que administra as páginas oficiais da atriz Bruna Griphao nas redes sociais declarou, na madrugada desta segunda-feira (30), ser a favor da saída de Gabriel, da Casa de Vidro, do BBB 23. O modelo está no Paredão disputando com Domitila e Cezar Black.

"Prezando pelo jogo individual da Bruna e para protegê-la da forma que conseguimos, neste paredão nós somos #ForaGabriel", declarou a conta no Twitter da participante do reality show. Uma imagem com a hashtag contra a permanência do modelo também foi postada no story do Instagram dela.

O posicionamento foi divulgado logo após a formação da berlinda e, na plataforma do passarinho, a página chegou a apoiar alguns mutirões de votação realizados por usuários e fãs da artista.

Relacionamento de Bruna e Gabriel

Gabriel e Bruna viveram um romance após se beijarem na primeira festa do programa. Durante o tempo juntos, eles viveram alguns desentendimentos. Em um dos diálogos dos dois, o modelo chegou a comparar a atriz com a "sarna" após ela pedir um beijo, e também, durante uma suposta brincadeira, disse que daria uma cotovelada na boca dela.

As falas do paulista acenderam um alerta na produção do reality e, em 22 de janeiro, o apresentador Tadeu Schmidt citou algumas conversas do ex-casal e advertiu o rapaz que "em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira". Desde então, o brother pediu desculpas e os dois concordaram em encerrar o envolvimento e seguir somente como amigos.