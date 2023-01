Gabriel se irrita com Domitila no BBB 23, após fala sobre relacionamento abusivo: 'Estou com ânsia'

Gabriel, da Casa de Vidro, chamou Domitila Barros para conversar no BBB 23 após a sister dizer, nesse domingo (29), que não estava no programa para fazer "analogias a relacionamentos abusivos". A fala, realizada durante o discurso dos indicados ao Paredão para o público, acabou irritando o modelo, que está na berlinda com a Miss Alemanha e Cezar Black.

"Precisava expor essa parada? Expor a Bruna depois de tudo que vocês conversaram hoje, ontem, anteontem? Você acha maneiro da sua parte? Só queria saber se você acha legal", questionou o paulista.

"Eu não acho legal. Se você quiser saber a minha resposta, vamos conversar", respondeu a jovem.

"Você acha maneiro? Sim ou não?", insistiu Gabriel. "A pergunta do Tadeu foi: 'por que você quer ficar na casa?'. Falei que quero que cada um dê palco para os valores que eles querem dar valor. Em nenhum momento falei da Bruna, falei das suas atitudes", explicou a participante.

Com a resposta, o modelo entendeu que Domitila não achou "maneiro" ter falado sobre o caso durante o discurso, e insistiu questionando do porquê ela fez isso. "Por que fui responder à pergunta direcionada a mim", disse a moça.

"Mas é um momento para você falar sobre você, não sobre nós. Estou até com ânsia", disparou Gabriel.

Eu também estou com ânsia de você. Passei três dias com ânsia. No momento que você quiser conversar, nós sentaremos e conversaremos. Agora não vou ficar mordendo isca de peixe para depois colocarem minhas palavras de outro jeito. Quer sentar para conversar comigo?", disse.

O brother perguntou se poderia ficar em pé, ao invés de sentar para falar sobre o caso, e a ativista social disse que se o assunto era importante para o colega de confinamento, então eles deviam conversar.

"É muito importante porque, uma coisa é você passar pano para mim e deixar de falar uma coisa. Outra coisa é você expor uma pessoa que você disse que não ia expor, que não queria expor, que tem um cuidado por ela, e você fez mesmo assim", argumentou o paulista.

"O meu problema é com você, não transfira agora para Bruna. Tive uma conversa com a Bruna que eu não tive com você", rebateu Domitila.

Após a fala, Gabriel saiu e deixou a Miss Alemanha falando sozinha.

No Quarto Fundo do Mar, a pernambucana frisou que o discurso que fez não visou atingir Bruna, mas sim Gabriel.

"Em nenhum momento quis ofender ou generalizar sobre Bruna. Foi 100% em relação a ele. Inclusive, usei as seguintes palavras 'eu não vim aqui para brincar com coisas que fazem uma analogia a um relacionamento abusivo'. Em nenhum momento foi sobre Bruna, foi sobre ao meu concorrente do momento", defendeu aos companheiros de reality.

Bruna reprova discurso de Domitila

A fala da Miss Alemanha também deixou Bruna Griphao irritada. A atriz foi aconselhada por Fred Nicácio a conversar com a sister somente após se acalmar. "Fiquei com muita raiva hoje, mas me controlei", desabafou a artista com Gabriel na madrugada desta segunda-feira (30).

Amanda foi outra participante que se mostrou incomodada com o discurso de Domitila e disse que acredita que a modelo quis "aproveitar a fragilidade" de Gabriel "para se favorecer" no jogo.

Suposto relacionamento tóxico

Gabriel e Bruna viveram um romance após se beijarem na primeira festa do programa. Durante o tempo juntos, eles viveram alguns desentendimentos. Em um dos diálogos dos dois, o modelo chegou a comparar a atriz com "sarna" após ela pedir um beijo, e também, durante uma suposta brincadeira, disse que daria uma cotovelada na boca dela.

As falas do paulista acenderam um alerta na produção do reality e, em 22 de janeiro, o apresentador Tadeu Schmidt citou algumas conversas entre eles e advertiu o rapaz que "em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira". Desde então, o brother pediu desculpas e os dois concordaram em encerrar o envolvimento e seguir somente como amigos.