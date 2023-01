Amanda entope de fezes banheiro do BBB 23 e 'pede socorro'; vídeo

"Impossível isso aqui não ter descido". A fala foi de Amanda ao entupir de fezes o banheiro do BBB 23, neste domingo (29). O episódio ocorreu após os brothers do Quarto Deserto discutirem os votos do Paredão.

"Eu me senti constrangida porque nem foi o meu melhor", confessou a sister aos colegas, que caíram na gargalhada com a situação, no mínimo, delicada.

Amanda revoltada pq fez um "cocô pequeno" e o banheiro entupiu kkkkkkkkk #BBB23 #BBBB23 pic.twitter.com/0SgbEBtS6c — A cutia do BBB (@CutiaDorminhoca) January 29, 2023

Na sequência, a médica pediu ajuda para contornar o entupimento. Cara de Sapato sugeriu usar uma torneira ou um balde. "Joga água de uma vez", indicou. O brother se dispôs a fazer o serviço, mas foi Amanda quem realmente assumiu.

"Tá bom! Não deixa ninguém entrar no banheiro porque eu vou fazer isso", afirmou.

Emoção no Almoço do Anjo

Também neste domingo, aconteceu mais um Almoço do Anjo. Além do cardápio especial, Ricardo, Tina, Sarah Aline e Bruna Griphao - as sisters que o acompanharam no almoço - participaram de uma ação promocional para escolher novas roupas.

Na hora de ver a mensagem que a família enviou, a emoção tomou conta do mais recente vencedor da Prova do Anjo.