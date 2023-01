No raio-X do BBB 23, Fred diz que é 'saudável' que Gabriel vá para o Paredão

Fred foi direto no mais recente raio-x do BBB 23. O jornalista, influenciador e ex-jogador afirmou ser "saudável" que Gabriel vá para o Paredão deste domingo (29). Para ele, a opinião é compartilhada tanto por quem está dentro da casa quanto pelo público que acompanha o programa.

"Acho que a chave desse Paredão tá no Gabriel. Acho que muita gente quer que ele vá pro Paredão aqui dentro da casa, e imagino que muita gente no Brasil também quer fazer com que ele seja eliminado. E, honestamente, acho que isso tem que acontecer pra gente começar a ter um pouquinho mais de respostas do jogo", disse.

Na sequência, ele explicou que a questão das respostas tem a ver com o primeiro Paredão ter sido "semi falso". "A gente precisa entender um pouco mais. Então, acho até que é 'saudável' que ele [Gabriel] vá para o Paredão pra gente ver como as coisas vão funcionar".

Ainda segundo Fred, por ser dia de saber quem estará na berlinda, todos os brothers estão bastante tensos, incluindo ele. Contudo, o jornalista não acredita ser a primeira opção de voto das pessoas. Isso dependerá de como será a configuração do Paredão. "Principalmente dos contragolpes", ressaltou.

"Parece que esqueceram o que o Fred fez"

Gabriel, por sua vez, em conversa com Bruna, comentou sobre como a casa encara Fred. "Parece que esqueceram o que o Fred fez semana passada, falou que o Brasil queria meu sangue... Ninguém lembra, né?".

Legenda: Gabriel: "A galera aqui tem a memória curta para algumas coisas, para algumas pessoas. Quando é comigo, todo mundo tem memória de elefante" Foto: Reprodução/Globoplay

Bruna, então, retrucou dizendo para ele não se apegar tanto a esse tipo de atitude. O brother continuou: "não, eu não me apego, mas a galera aqui tem a memória curta para algumas coisas, para algumas pessoas... Quando é comigo, todo mundo tem memória de elefante".

"Não é memória de elefante, é só uma leitura do que tá acontecendo", finalizou Bruna.