Que horas começa o almoço do Anjo do BBB 23?

Ricardo venceu a Prova do Anjo do BBB 23 neste sábado (28) e terá direito a um almoço especial neste domingo (29). Com direto a convidar alguns colegas de confinamento, o anjo assistirá a um recado da sua família.

O Almoço do Anjo ocorre geralmente entre 13h e 14h30, seguindo o horário de Brasília. O horário varia a partir da programação da Casa Mais Vigiada do Brasil, a depender de outras ações previstas para os brothers.

O momento é transmitido ao vivo no Globoplay. Além disso, os melhores momentos são exibidos no programa ao vivo da TV Globo.

O anjo da semana escolheu Bruna, Sarah e Tina para acompanhá-lo. Eles irão aproveitar de uma refeição tradicional da família de Ricardo.

Na noite de domingo (29), na formação do Paredão, Ricardo usará seu poder de imunizar um dos participantes.

Como foi a Prova do Anjo

A Prova do Anjo da semana envolveu agilidade: os brothers precisaram completar o circuito, com labirinto e obstáculos, o mais rápido possível. A dinâmica foi patrocinada por uma rede de fast food e trouxe referências a sanduíches.

Cézar Black e Ricardo tiveram os melhores tempos e disputaram a etapa final da prova. Os dois precisavam encontrar cards em duas piscinas de 'cebola'. Ricardo foi mais rápido e venceu a dinâmica.

A Prova do Anjo foi disputada por doze participantes. Antes do início da dinâmica, foi realizado o sorteio de vetos. Participaram, nesta ordem: Key, Marvvila, Nicácio, Tina, Bruna, Cezar Black, Paula, Cristian, Ricardo, Aline, Sarah e Fred

Castigo do Monstro

Após ser coroado Anjo, Ricardo precisou escolher dois brothers para o Monstro da semana. Gabriel Santana e Domitila foram os indicados e devem cumprir o castigo 'Maça Sem Alça' até a noite de domingo (29).

Vestidos de malas e carregando alças, os dois devem cumprir um castigo no quintal da casa sempre que um sinal sonoro for disparado. Além disso, cada um perdeu 300 estalecas.